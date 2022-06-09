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Dünya

Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine saldırdı

Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırı düzenlediği bildirildi.

Ekip   | 09.06.2022
Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine saldırdı

Dahuk

Erbil merkezli yayın kuruluşu "Kurdistan 24"te yer alan haberde, PKK'lıların, Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesi sınırında Peşmerge noktasına saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Akşam saat 16.50 civarında düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Peşmerge Zerevani Komutanlığı Operasyonlar Sorumlusu Tümgeneral Salar Teymur, 5 Haziran'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kani Masi'ye bağlı Gamnerki dağında PKK'lıların Peşmerge güçlerinin bulunduğu noktaya saldırdığını belirtmişti.

Teymur, roketatar ve BKC kullanılan saldırıda yaralı ya da can kaybı olmadığını kaydetmişti.

PKK, geçen yıl 5 Haziran 2021'de de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuş, saldırı sonucu 5 Peşmerge ölmüş, 7'si yaralanmıştı.

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