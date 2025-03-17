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Dünya

Telegram'ın kurucusu Durov, Fransa'dan ayrıldığını açıkladı

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, soruşturma geçirdiği Fransa'dan aldığı izinle ayrılarak Dubai'ye döndüğünü açıkladı.

Emre Gürkan Abay  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Telegram'ın kurucusu Durov, Fransa'dan ayrıldığını açıkladı

Moskova

Durov, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'daki soruşturma sürecinin devam ettiğini belirtti.

Buna rağmen Fransa'daki adli makamların kendisine ülkeden ayrılmak için izin verdiğine işaret eden Durov, "Telegram'daki suçluların faaliyetleri ile ilgili bir soruşturma nedeniyle Fransa'da birkaç ay geçirdikten sonra Dubai'ye döndüm. Süreç devam ediyor ama evde olmak harika hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Durov, kendisine süreçte destek verenlere teşekkür ederek, Telegram'ın yıllardır yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve buna devam edeceğini kaydetti.

Fransa'da Ağustos 2024'te gözaltına alınan Durov, 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Durov, tutuksuz yargılanırken, kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirilmişti.

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