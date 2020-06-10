Tel Abyad'da SMO aracına bombalı saldırı
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna (SMO) ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 SMO askeri yaralandı.
Tel Abyad
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'ın Suluk beldesi yolunda, SMO'ya ait araçta patlama meydana geldi.
Araç hareket halinde iken meydana gelen patlamada, 3 SMO askeri yaralandı.
Yaralanan askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.