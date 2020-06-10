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Dünya

Tel Abyad'da SMO aracına bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna (SMO) ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 SMO askeri yaralandı.

Ömer Koparan   | 10.06.2020
Tel Abyad'da SMO aracına bombalı saldırı

Tel Abyad

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'ın Suluk beldesi yolunda, SMO'ya ait araçta patlama meydana geldi.

Araç hareket halinde iken meydana gelen patlamada, 3 SMO askeri yaralandı.

Yaralanan askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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