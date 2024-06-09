TCG Kınalıada Korveti, Japonya'ya ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya Seyri'nin 134. yıl dönümü kapsamında nisanda İzmir'den uğurlanan TCG Kınalıada Korveti'nin, Japonya'nın Kushimoto ilçesine ulaştığını bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni Kazası 134. Yıl Anma Törenleri için yola çıkan TCG Kınalıada, Kushimoto/Japonya'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.
Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıldönümü ve Ertuğrul Fırkateyni Kazası 134’üncü Yıl Anma Törenleri için yola çıkan TCG KINALIADA, Kushimoto/Japonya’ya ulaştı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/qPOvUfgtwH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2024
TCG Kınalıada Korveti'nin Japonya'ya ulaşmasının ardından, yarın Ertuğrul Fırkateyni Kazası'nın 134. yılında, şehitler anısına Kuşimoto ilçesinde tören düzenleneceği öğrenildi.
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