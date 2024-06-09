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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ukrayna: İlk kez Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağı vuruldu

Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğü, ilk kez Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağının vurulduğunu bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Ukrayna: İlk kez Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağı vuruldu

Kiev

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada dün Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlendikleri bildirildi.

Askeri üssün temas hattından 589 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtilen açıklamada, saldırıda Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağının vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, uçağın vurulduğunun uydu fotoğraflarıyla kanıtlandığı ifade edildi.

Rus Hava Kuvvetlerinin envanterinde bu tip savaş uçaklarından sadece birkaç adet bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Su-57 savaş uçağının ilk kez vurulduğu belirtildi.

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