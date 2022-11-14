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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Giden Yol” belgeselinin lansman töreninde konuşuyor.
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Dünya

TBMM Başkanı Mustafa Şentop KKTC'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü törenlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi.

Mehmet Kemal Firik   | 14.11.2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop KKTC'de

Lefkoşa

Şentop ve beraberindeki Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'tan oluşan TBMM heyetini taşıyan özel uçak, Lefkoşa Ercan Havalimanı'na indi.

Şentop'u burada KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Havalimanında bir süre KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile sohbet eden Şentop, daha sonra Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Giden Yol Belgeseli Lansman Özel Gösterimi Programı'na katıldı.

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