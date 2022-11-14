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Dünya

COP27'de Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı bugün açıklanacak

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) bugün Türkiye'nin güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı açıklanacak.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 14.11.2022
COP27'de Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı bugün açıklanacak

Şarm El Şeyh

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması kapsamındaki müzakere konularının tartışılması ve karara bağlanması amacıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen konferansta yarın ve 16 Kasım'da Bakanlar Konferansı yapılacak.

Konferansa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada Türkiye'nin iklim eylem planını anlatacak ve Ulusal Katkı Beyanı'nı uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.

Kurum'un COP27 kapsamında mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Ulusal Katkı Beyanı'na ve COP27'ye giden süreç

İskoçya'nın Glasgow kentinde geçen yıl gerçekleştirilen COP26 öncesinde yürütülen yoğun müzakereler sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olacağını, hemen akabinde de ülkenin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerini açıklamıştı.

Türkiye'nin yeni yol haritasını belirlemede itici güç olan bu hedefler doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmayı, yeşil ekonomiyi ve yeşil teknolojileri destekleyen stratejik bir planlama sürecine girildi.

İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli adımlardan biri Paris İklim Anlaşması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olacağını açıklamasının ardından anlaşma, 6 Ekim 2021'de TBMM'de onaylandı. 7 Ekim 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye'nin Paris Anlaşması'na ilişkin onayı 11 Ekim 2021'de BM Sekreteryası'na bildirildi.

Bakanlığın adı da değiştirildi

Çalışmalar kapsamında 29 Ekim 2021'de "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"nın adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildi ve bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu. İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu da yeniden yapılandırıldı. Böylece yeni süreçte bakanlık, iklim değişikliğine ilişkin alanlarda çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda Bakan Kurum başkanlığında, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulunun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye, bir yıldan uzun süredir yoğun bir şekilde iklim değişikliğe ile mücadele konusunda çalışmalar yürütüyor.

Türkiye, 2015'te BM Sekretaryası'na sunduğu Ulusal Katkı Beyanı çerçevesinde emisyon artışını 2030 itibarıyla yüzde 21 azaltma taahhüdünde bulunmuştu. Türkiye emisyon azaltım hedeflerini içeren Ulusal Katkı Beyanını güncelleyerek, BM Sekteryası'na sunacak.

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