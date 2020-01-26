Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
122,141.80
Altın
1,571.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Cezayir İş Forumu’na katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Cezayir İş Forumu’na katılıyor. Elazığ'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor
logo
Dünya

Tayvan'dan Türkiye'ye taziye ve yardım teklifi

Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Cheng, "Türkiye'ye acil kurtarma ekibi göndermeye hazırız. Kardeşlerimize yönelik ne yapabileceğimizi lütfen bildirin." açıklamasında bulundu.

Ahmet Furkan Mercan   | 26.01.2020
Tayvan'dan Türkiye'ye taziye ve yardım teklifi Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Cheng, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Tayvan vatandaşlarının Türkiye'ye başsağlığı dileklerini ve yardım tekliflerini bildirdi.

Cheng, yayımladığı mesajında, deprem mağdurlarının ailelerine taziyelerini iletti.

Türkiye ile dayanışma adına neler yapabileceklerine yönelik, Tayvan vatandaşlarının ofisine birçok mesaj gönderdiğini belirten Cheng, "Çalışma ofisime iki gündür Tayvan'dan çok sayıda mesaj ulaştı. Vatandaşlarımızın çoğu, Elazığlı ailelere bağışta bulunmak için istekliliklerini duyurdular. Türkiye'ye acil kurtarma ekibi göndermeye hazırız. Kardeşlerimize yönelik ne yapabileceğimizi lütfen bildirin." ifadelerine yer verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Depremle gelen 'kalp krizi riski'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hızlı bir dönüşüm işlemine başlayacağız

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
Tayvan'dan Türkiye'ye taziye ve yardım teklifi

Tayvan'dan Türkiye'ye taziye ve yardım teklifi
Türk Kızılay depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Türk Kızılay depremzedeler için yardım kampanyası başlattı