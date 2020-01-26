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Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları
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Dünya

KKTC Başbakanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'taziye' telefonu

KKTC Başbakanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve İçişleri Bakanı Soylu'yu telefonla arayarak, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muhammet İkbal Arslan   | 26.01.2020
KKTC Başbakanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'taziye' telefonu

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Soylu ile telefonda görüştü.

Görüşmelerinde Kıbrıs Türkü'nün Türkiye'deki kardeşlerinin acısını paylaştığını belirten Tatar, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, yaralılar için acil şifa temennisinde bulundu.

Tatar, Kıbrıs Türkü'nün her zaman olduğu gibi Türkiye'deki kardeşlerinin yanında ve her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da kaydetti.

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