Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem oldu.
İstanbul
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinin 12 kilometre kuzeyinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 6 olarak belirlendi.
Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı bildirilmedi.
Tayvan itfaiye yetkilileri, Ada'nın güneyindeki Tainan ilinde çöken bir evden 6 kişinin hafif yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.
Yetkililer, deprem nedeniyle bir köprünün hasar gördüğünü belirtti.
Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.