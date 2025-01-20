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Dünya

Brüksel'de ABD Başkanı Trump'ın göreve başlaması protesto edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel’de ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına karşı protesto düzenledi.

Melike Pala  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Brüksel'de ABD Başkanı Trump'ın göreve başlaması protesto edildi Fotoğraf: Dursun Aydemir - AA

Ankara

Trump'ın ABD Kongresi'nde yapılan törende yemin ederek göreve başlamasına tepki gösteren yüzlerce gösterici, Brüksel'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

Çeşitli sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, Trump'ın "aşırı sağcı" olarak nitelendirdikleri politik gündemini protesto etti.

Göstericiler, "Senin saçmalıklarına ihtiyacım yok", "Hiçbir insan yasa dışı değildir", "Trump'ı defet" yazılı pankartlar taşıdı.

Birçok göstericinin Filistin bayrağı taşıdığı görüldü.

Polis, gösterinin düzenlendiği çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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