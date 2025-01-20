Brüksel'de ABD Başkanı Trump'ın göreve başlaması protesto edildi
Belçika'nın başkenti Brüksel’de ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına karşı protesto düzenledi.
Ankara
Trump'ın ABD Kongresi'nde yapılan törende yemin ederek göreve başlamasına tepki gösteren yüzlerce gösterici, Brüksel'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.
Çeşitli sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, Trump'ın "aşırı sağcı" olarak nitelendirdikleri politik gündemini protesto etti.
Göstericiler, "Senin saçmalıklarına ihtiyacım yok", "Hiçbir insan yasa dışı değildir", "Trump'ı defet" yazılı pankartlar taşıdı.
Birçok göstericinin Filistin bayrağı taşıdığı görüldü.
Polis, gösterinin düzenlendiği çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.