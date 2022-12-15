Dolar
18.65
Euro
19.88
Altın
1,792.11
ETH/USDT
1,290.40
BTC/USDT
17,707.00
BIST 100
5,174.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Emre Aytekin   | 15.12.2022
Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Pekin

Meteoroloji Bürosu Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tayvan Adası'nın doğu kıyısındaki Hualian şehrinin 29,1 kilometre açığında deprem meydana geldi.

Deniz tabanının 5,7 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin yol açtığı sarsıntı, Hualien'in yanı sıra kuzeyde Taipei ve çevresinde de hissedildi.

Depremde henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

Tayvan'da, 18 Eylül'de, güneydoğu kıyısındaki Taitung şehrinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremde 1 kişi yaşamını yitirmiş, 164 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin imzaladığı 7 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Beşiktaş Belediyesinde "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada diğer sanık da yakalandı
Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Çin'e ait 18 bombardıman uçağı, Tayvan'ın hava savunma sahasına girdi

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet