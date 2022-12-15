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Dünya

Çin, 'Yaogan-36' askeri istihbarat uydularını fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı askeri istihbarat uydularını uzaya gönderdi.

Emre Aytekin   | 15.12.2022
Çin, 'Yaogan-36' askeri istihbarat uydularını fırlattı

Pekin

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-36" tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 455'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Yaogan-36 uydularının ilk grubu 26 Eylül'de, ikincisi 14 Ekim'de, üçüncüsü ise 27 Kasım'da fırlatılmıştı.

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