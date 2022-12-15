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Dünya

ABD Temsilciler Meclisinden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.

Dilara Zengin Okay   | 15.12.2022
ABD Temsilciler Meclisinden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

Washington

ABD federal hükümetine 23 Aralık'a kadar finansman sağlayacak tasarı, 201'e karşı 224 oyla kabul edildi.

Ülkede 2022 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen geçici bütçenin süresinin dolmasına çok az bir zaman kalırken Temsilciler Meclisinden geçen yeni tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

ABD Senatosunda da onaylanması halinde geçici bütçe tasarısı yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Federal hükümetin 16 Aralık'ta kapanmasını önlemeyi amaçlayan geçici bütçe tasarısı, 2023 mali yılı bütçesi üzerinde anlaşmaya varılması için daha fazla zaman tanıyacak.

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