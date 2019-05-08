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Dünya

Tayvan Çin ile gizli iş birliğini 'vatana ihanet' sayacak

Tayvan'da "vatana ihanet" suçunun kapsamı, Çin ve özel yönetim bölgeleri Hong Kong ve Makao ile gizli iş birliği yapmayı içerecek şekilde genişletildi.

Emre Aytekin   | 08.05.2019
Tayvan Çin ile gizli iş birliğini 'vatana ihanet' sayacak

Ankara

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre Yasama Meclisi, Ceza Kanunu'nda yaptığı değişiklikle "vatana ihanet" suçunu tanımlayan "düşman bir devletle gizli iş birliği yapmak" ifadesine "Çin ana karası ve Hong Kong ile Makao özel yönetim bölgeleriyle gizli iş birliğini" de ekledi. 

Tayvan'ın kabul ettiği Çin Cumhuriyeti Anayasası'nda Çin yabancı bir ülke kabul edilmediğinden ana kara ve özel yönetim bölgeleri "düşman devlet" statüsünde değerlendirilemiyordu. Değişiklik, bu belirsizliği ortadan kaldırarak bu konudaki yargılamaların önünü açıyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912’de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak “milliyetçi Çin” olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki (BM) resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor. Pekin yönetimi, bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceğini ileri sürüyor.

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