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Dünya, Koronavirüs

Tahran'da Kovid-19 nedeniyle 'risk barındıran' yerler 1 hafta kapatılıyor

İran'ın başkenti Tahran'da Kovid-19 nedeniyle camilerin yanı sıra üniversiteler, okullar, spor salonları, kahvehaneler ve eğlence merkezleri gibi mekanlar bir hafta süreyle kapalı tutulacak.

Muhammet Kurşun   | 13.07.2020
Tahran'da Kovid-19 nedeniyle 'risk barındıran' yerler 1 hafta kapatılıyor

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle camilerin yanı sıra üniversiteler, okullar, spor salonları, kahvehaneler ve eğlence merkezleri gibi mekanlar bir hafta süreyle kapalı tutulacak.

Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, başkentte "risk barındıran" kurum ve iş yerlerinin bir hafta süreyle kapatılması kararı alındığını söyledi.

Bendpey, Koronavirüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan bilimsel değerlendirmelerin ardından alınan kararın ciddi bir şekilde uygulanacağını ifade etti.

Tahran İl Meclisi Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu karar kapsamında başkentteki üniversiteler, okullar, ilim havzaları, kurslar, kütüphaneler, kapalı havuzlar, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, kuaförler, güzellik salonları, camiler, spor salonları, yatılı okullar, kahvehaneler ve eğlence merkezlerinin bir hafta kapalı tutulacağı bildirildi.

Bu kapsamda Tahran'da bir hafta boyunca taziye, düğün, sosyal, kültürel ve dini her türlü etkinlik yasak olacak.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadeleye dönük kısıtlama kararlarının eyaletlerdeki Koronavirüsle Mücadele Merkezleri tarafından alınıp uygulanacağını belirterek, valiliklerin gerek duymaları halinde güvenlik güçlerinden de yardım alabileceğini kaydetmişti.

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