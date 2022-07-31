Tahıl ticaretiyle uğraşan Ukraynalı iş insanı hava saldırısında öldü
Ukrayna'nın önde gelen iş insanlarından ve tahıl ticaretiyle uğraşan Aleksey Vadaturskiy'in Mıkolayiv bölgesine yapılan hava saldırısında yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kiev
Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye düzenlenen hava saldırısında Mıkolayiv'in "bir kahramanını" kaybettiğini belirtti.
Tarım sektörüne katkılarıyla tanınan Vadaturskiy'in saldırıda hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Kim, Vadaturskiy'in eşi Raisa Vadaturska'nın da saldırıda öldüğünü kaydetti.
Ukrayna'nın en zengin iş insanlarından olan ve özellikle tahıl ihracatındaki faaliyetleriyle tanınan Vadaturskiy, "Ukrayna'nın Kahramanı" adlı devlet ödülünün de sahibiydi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.