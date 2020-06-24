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Dünya

Swissport İngiltere’de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

İsviçre merkezi uluslararası havaalanı yer hizmetleri şirketi Swissport, işten çıkarma ile ilgili ayrıntıları çalışanlara e- posta ile iletti.

Gökhan Kurtaran   | 24.06.2020
Swissport İngiltere’de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Londra

İngiltere’nin en büyük havaalanı yer işletmecisi şirketi Swissport, 4 bin 500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını duyurdu.

İsviçre merkezi uluslararası havaalanı yer hizmetleri şirketi Swissport’tan çalışanlarına gönderilen e-postada, şirketin İngiltere’deki operasyonlarında çalışan 4 bin 500 kişinin işten çıkarılması için görüşmelere başlandığı bildirildi.

E-postada değerlendirmelerine yer verilen Swissport Üst Yöneticisi Jason Holt, şirketin ayakta kalabilmesi için işten çıkarma yoluna gitmek zorunda kalındığını kaydetti.

Holt, “Daha önce de zor zamanlar gördüğümüz doğrudur; volkanik patlamalar, 11 Eylül, finansal kriz. Bunların hepsini atlattık. Fakat bu kez farklı. Hayatımız boyunca Kovid-19 gibi bir şey hiç görmedik.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de halihazırda toplam 8 bin 500 kişiyi istihdam eden Swisport, başkent Londra’daki Heathow ve Gatwick Havaalanları'nın, Manchester, Newcastle, Edinburgh ve Glasgow Havaalanları'nın yer hizmetlerini yürütüyor.

İngiltere’de koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmek için uygulanan karantina tedbirleri nedeniyle ülkenin havacılık sektörü son derece zor bir dönemden geçiyor.

Daha önce ülkenin önde gelen hava yolu şirketlerinden British Airways 12 bin, Ryanair 3 bin, EasyJet 4 bin 500 kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.

Uçak ve jet motoru üreticisi Rolls-Royce ise daha önce 9 bin kişinin işine son verileceğini duyurmuştu.

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