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Dünya

Londra'da otobüste bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneydoğusunda yer alan Woolwich bölgesindeki bir otobüste bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Zuhal Demirci  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Londra'da otobüste bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

Londra Metropolitan Polisinin olaya ilişkin yaptığı açıklamaya göre, yerel saatle 14.28'de Woolwich bölgesinde otobüste meydana gelen bıçaklama olayı ihbarı üzerine polis olay yerine çağrıldı.

Polis ekipleri, Londra Ambulans Servisi ve Londra Hava Ambulansı ile olay yerine intikal etti.

Sağlık görevlileri, bıçak yarası alan 14 yaşındaki çocuğa olay yerinde müdahale etti, ancak yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerine varmasından kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Polis, genç çocuğun otobüste ölümcül şekilde bıçaklanmasının ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgede polis kordonu kuruldu ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Polis, şu aşamada herhangi bir gözaltının olmadığını bildirdi.

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