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Dünya

İngiliz Bakan Phillips: Elon Musk kendi işine baksın, Mars'a gitme çalışmalarına devam etsin

İngiliz Bakan Jess Phillips, ABD'li milyarder Elon Musk'ın kendisine yönelik "tecavüz soykırımı savunucusu" suçlamalarının "saçmalık" olduğunu belirterek, Musk'ın İngiltere siyasetine karışmak yerine kendi projelerine odaklanması gerektiğini söyledi.

Zuhal Demirci  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
İngiliz Bakan Phillips: Elon Musk kendi işine baksın, Mars'a gitme çalışmalarına devam etsin

Londra

İngiltere İçişleri Bakanlığında Koruma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Phillips, Sky News'te katıldığı programda, ülkedeki çocuk istismarı vakalarıyla ilgili soruşturmayı ele alış şekline yönelik sert eleştirilerde bulunan X'in sahibi ABD'li milyarder Musk'a yanıt verdi.

Bakan Phillips, çocuk istismarını "politik araç" olarak kullanmaya yönelik girişimlerin kurbanlara zarar verdiğini vurgulayarak "Çocuk istismarını siyasi futbol topuna çevirmek yerine, gerçekten bir şeyler yapmak için çaba göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

Musk'ı İngiltere siyasetine müdahil olmakla eleştiren Phillips, "Elon Musk kendi işine baksın, Mars'a gitme çalışmalarına devam etsin." dedi.

Bakan Phillips, Elon Musk'ın kendisine yönelik "tecavüz soykırımı savunucusu" suçlamalarının saçmalık olduğunu, kendisini Musk'ın değil, mağdurların söyleyeceklerinin yönlendireceğini belirtti.

Phillips, iktidardaki İşçi Partisi hükümetinin, çocuk istismarıyla ilgili yerel soruşturmaların gerektiği bölgelerde yerel liderler ile zirve yapılmasının planladığını duyurdu. Bakan Phillips, özellikle Telford gibi bölgelerdeki etkili çalışmaların ülke genelinde uygulanmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

İngiliz Bakan ayrıca, hükümetin, çocuklarla çalışan profesyonellerin istismar şikayetlerini bildirmesini zorunlu hale getiren düzenlemenin de aralarında bulunduğu yeni önlemleri hayata geçireceğini duyurdu. Bu önlemin, Suç ve Polislik Yasası kapsamında ilkbaharda uygulanmaya başlanması öngörülüyor.

Elon Musk'ın yaydığı dezenformasyonun kendisini tehlikeye attığını söyledi

Phillips, BBC'ye verdiği röportajda da Elon Musk tarafından yayılan dezenformasyonun "kendisini tehlikeye attığını" ancak bunun, istismar mağdurlarının yaşadıklarıyla kıyaslandığında hiçbir şey olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da dün yaptığı açıklamada, Musk'ın Bakan Phillips'e yönelik açıklamalarını sert şekilde eleştirmişti. Starmer, "Yalan ve yanlış bilgiler yayılıyor, bu bir sınırın aşıldığı anlamına gelir." ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Starmer, Musk ve ona destek veren politikacıları, çocuk istismarı konusunu siyasete alet etmekle suçlamıştı.

Musk, Phillips için "tecavüz soykırımı savunucusu" ifadesini kullanmıştı

Elon Musk'ın açıklamaları, Phillips'in, Ekim 2024'te İçişleri Bakanlığının Oldham kentindeki çocuk istismarı vakalarıyla ilgili ulusal soruşturma başlatılması talebini reddetmesi üzerine gelmişti. Bakan Phillips, soruşturmanın yerel düzeyde yapılmasının daha uygun olduğunu bildirmişti.

Phillips'in bu kararının, 1 Ocak tarihli bir haberle gündeme gelmesinin ardından Musk, sahibi olduğu X'teki paylaşımlarında, Jess Phillips'i "tecavüz soykırımı savunucusu" olmakla itham etmiş ve hapse atılması gerektiğini savunmuştu.

Oldham, 2013'te ortaya çıkan ve ulusal çapta yankı uyandıran çocuk istismarı skandalının merkezlerinden biri olmuştu.

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