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Dünya, Koronavirüs

Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişi öldü

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 44 artarak 2 bin 601'e yükseldi.

Mohammed Yahya Ahmad Mohammed,Safiye Karabacak   | 22.07.2020
Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişi öldü

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ


Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 44 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 331 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 601'e, vaka sayısının da 258 bin 156'ya çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının ise 210 bin 398 olduğunu bildirdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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