Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1387'ye yükseldi
Suudi Arabistan'da son 24 saatte 41 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 123 yeni vaka tespit edildi.
İstanbul
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Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 1387'ye çıktı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 123 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 1387'ye, vaka sayısının da 167 bin 267'ye yükseldiği aktarıldı.
Bakanlık, ayrıca, 2 bin 912 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 112 bin 797 olduğunu bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.