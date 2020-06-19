Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1184'e yükseldi
Suudi Arabistan'da son 24 saatte 45 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 301 yeni vaka tespit edildi.
İstanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1184'e çıktı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 301 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.
Açıklamada, son verilerle Kovid-19 salgınında can kaybının 1184'e, toplam vaka sayısının ise 150 bin 292'ye yükseldiği ifade edildi.
Hastalardan 1849'unun daha tedavisinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, böylece iyileşen kişi sayısının 95 bin 764 olduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.