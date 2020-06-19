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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artış sürüyor

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artış, salgında ikinci dalga endişesini güçlendiriyor.

Mustafa Deveci   | 19.06.2020
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artış sürüyor

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 349 yeni vaka tespit edildiği, bir kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. 

Böylece ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 304'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 20 bin 243 olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 40'nın durumunun ağır olduğu, 15 bin 567 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Ülkede nisan ayından bu yana ilk kez Kovid-19 salgınında günlük yeni vaka sayısı 300'ün üzerine çıktı.

Aktif vaka sayısı 4 bini aştı

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artışla salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 4 bin 372'ye yükseldi.

İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.





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