Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
112,492.40
Altın
1,721.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1139'a yükseldi

Suudi Arabistan'da son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 757 yeni vaka tespit edildi.

Çağrı Koşak   | 18.06.2020
Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1139'a yükseldi

Suudi Arabistan


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1139'a çıktı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 48 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 757 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1139'a çıktığı, toplam vaka sayısının ise 145 bin 991 olduğu ifade edildi.

Hastalardan 2 bin 253'ünün daha tedavisinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının 93 bin 915'e ulaştığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı
İcra katibinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Rusya'da Kovid-19'dan 500'e yakın sağlık çalışanı öldü
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 120 bine yaklaştı
'Kovid-19 süreci sonrasında Türkiye-AB arasında yeni işbirliği alanı olarak sağlık konusu öne çıkabilir'

Benzer haberler

Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1139'a yükseldi

Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1139'a yükseldi

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 288'e çıktı

İngiltere Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı kaydedildi

Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı kaydedildi
Başkentte maske denetimi

Başkentte maske denetimi