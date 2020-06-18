Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1139'a yükseldi
Suudi Arabistan'da son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 757 yeni vaka tespit edildi.
Suudi Arabistan
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1139'a çıktı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 48 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 757 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.
Açıklamada, son verilerle Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1139'a çıktığı, toplam vaka sayısının ise 145 bin 991 olduğu ifade edildi.
Hastalardan 2 bin 253'ünün daha tedavisinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının 93 bin 915'e ulaştığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.