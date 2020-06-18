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Dünya

Türkiye Bosna Hersek'te Mostar Seçim Modeli Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Mostar'da, 12 yıllık aradan sonra ilk defa yerel seçimlerin düzenlenebilmesini sağlayacak hukuki düzenlemeler konusunda, taraflar arasında mutabakata varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Talha Yavuz   | 18.06.2020
Türkiye Bosna Hersek'te Mostar Seçim Modeli Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Seçim Modeli Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mostar'da, 12 yıllık aradan sonra ilk defa yerel seçimlerin düzenlenebilmesini sağlayacak hukuki düzenlemeler konusunda, taraflar arasında mutabakata varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anlaşmanın, Bosna-Hersek'in demokratik kurumlarının işlerliği, Balkanlar'daki istikrar ve demokratik süreçlerin daim kılınması bakımından önem taşımakta olduğu belirtilerek, "Ülkemiz, Bosna-Hersek'in birlik ve beraberlik içinde kalkınma ve refahı için yürüttüğü çalışmalara desteğini sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Mostar'da 12 yıl sonra yeniden seçim yapılmasının önü açıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın ardından 6 belediyeye bölünen Mostar, bu şekilde yönetiliyordu.

Şehirdeki bölünmüşlüğü sonlandırmak üzere dönemin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Paddy Ashdown tarafından 2004'te hazırlanan Mostar Statüsü ile şehir, tek belediye haline getirildi.

Yeni statüye göre, icranın başı belediye başkanı, yasama organı ise şehir konseyi oldu. Ancak söz konusu düzenlemenin Hırvatların karşı çıkması nedeniyle hala onaylanamaması, kentteki birçok konunun "kilitlenmesi"ne neden oldu.

Statüyle ilgili bu sorun yüzünden 2008'den beri şehirde yerel seçim yapılamıyordu.

Anlaşmayla, Bosna Hersek'in önemli şehirlerinden Mostar'da 12 yıl sonra yeniden yerel seçim yapılmasının önü açıldı.

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