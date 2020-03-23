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Dünya, Koronavirüs

Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Mehmet Nuri Uçar,Serdar Bıtmez   | 23.03.2020
Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı

İstanbul

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanan kararnameyle bugünden itibaren ülke genelinde 21 gün süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Saat 19.00 ile 06.00 arasında geçerli olacak sokağa çıkma yasağından güvenlik ve sağlık gibi hassas kurumlarda çalışanlar kapsam dışında tutuldu.

Kararnamede, vatandaşlara bu süre zarfında zorunlu haller dışında evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan yönetimi dün Kovid-19 vaka sayısının 511'e yükseldiğini duyurmuştu.

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