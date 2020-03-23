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Dünya, Koronavirüs

İran ABD'yi koronavirüsle mücadeleyi engellemekle suçladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı küresel mücadeleyi "engellediğini" ifade etti.

Bilal Güler   | 23.03.2020
İran ABD'yi koronavirüsle mücadeleyi engellemekle suçladı

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönündeki çağrılardan duyduğu memnuniyeti bildirdi. 

Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"İran halkı, yasa dışı ABD yaptırımlarının kaldırılması yönünde çağrıda bulunan küresel hükümet ve sivil toplum liderlerinin kampanyasını takdir ediyor. ABD, dinlemiyor, Kovid-19'a karşı küresel mücadeleyi engelliyor. Tek çözüm, ABD'nin toplu cezalandırma yöntemine karşı çıkmaktır. Ahlaki ve pratik tedbirlerin uygulanması zorunludur."

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı dün 1685'e, vaka sayısı ise 21 bin 638'e yükselmişti.


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