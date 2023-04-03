Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'daki üçüncü genişletme projesini sürdürüyor
Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'da üçüncü genişletme projesi kapsamındaki çalışmaların devam ettiğini belirtti.
İstanbul
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, her geçen gün artan Mescid-i Haram misafirlerinin ziyaretlerini kolaylaştırmak için bu yöndeki çabaların sürdüğü kaydedildi.
Haberde Mescid-i Haram'da üçüncü genişletme projesi kapsamında çeşitli çalışmaların yapıldığı aktarıldı.
Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'da ilkini 1956'da ve ikincisini 1988'de gerçekleştirdiği genişletme çalışmalarının üçüncüsünü 2008'de duyurmuş ve buna 2010 yılında başlamıştı.
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