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Dünya

Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'daki üçüncü genişletme projesini sürdürüyor

Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'da üçüncü genişletme projesi kapsamındaki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hacer Başer  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'daki üçüncü genişletme projesini sürdürüyor

İstanbul

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, her geçen gün artan Mescid-i Haram misafirlerinin ziyaretlerini kolaylaştırmak için bu yöndeki çabaların sürdüğü kaydedildi.

Haberde Mescid-i Haram'da üçüncü genişletme projesi kapsamında çeşitli çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'da ilkini 1956'da ve ikincisini 1988'de gerçekleştirdiği genişletme çalışmalarının üçüncüsünü 2008'de duyurmuş ve buna 2010 yılında başlamıştı.


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