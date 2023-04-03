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Dünya

İsrail askerlerinin öldürdüğü 3 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarında öldürülen 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Awad Rjoob, Halime Afra Aksoy  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
İsrail askerlerinin öldürdüğü 3 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi

Ramallah

İsrail güçlerinin sabah Nablus'un El-Mahfiyye Mahallesi'ne düzenlediği baskında yaşamını yitiren Muhammed Ebubekir ile Muhammed el-Hallak'ın naaşı Rufeyda Devlet Hastanesinden alındı.

Çok sayıda kişinin katıldığı konvoy eşliğinde cenazeler, Ebubekir'in doğum yeri olan Cenid beldesi ile Hallak'ın doğduğu yer El-Ayn Mülteci Kampına getirildi.

Düzenlenen törenlerin ardından 2 Filistinli toprağa verildi.

Nablus'ta cenaze töreninin yanı sıra saldırıya tepki için greve gidildi. Kentteki dükkanlar da kepenk kapattı.

Ocak ayında öldürülen kişinin naaşı ailesine teslim edildi

Öte yandan İsrail ordusunun ocak ayında, El Halil kentinin güneyindeki Ez-Zahira beldesinde öldürdüğü ve cenazesini yeni teslim ettiği Sened Semamira için de tören düzenlendi.

Filistin'de hükümete bağlı Sivil İşler Genel Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Ocak'ta İsrail güçleri tarafından öldürülen Semamira'nın naaşı, yakınları tarafından bugün teslim alındı.

Cenaze törenine katılan Filistinli aktivist Ganim Ruzeykat, burada yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin iddia ettiği gibi Semamira'nın bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

İsrail ordusunun baskınlarıyla bölgedeki can kayıpları arttı

İsrail ordusu, yılbaşından bu yana Filistinli nüfusun yoğunlukta yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.

Askerler, baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi ile müdahale ediyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde de Filistinli silahlı gruplar ve İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve baskınlarında, yılbaşından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 94 Filistinli hayatını kaybetti.

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