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Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonrasında başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 23.01.2023
Suriye'nin kuzeyindeki 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün de 3 terörist daha etkisiz hale getirilerek, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi." ifadelerine yer verildi.

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