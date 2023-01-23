Suriye'nin kuzeyindeki 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonrasında başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün de 3 terörist daha etkisiz hale getirilerek, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.