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Dünya

AB: İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almak için önce mahkeme kararı gerekli

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine alınmasının ancak üye ülkelerden birinde verilecek mahkeme kararı sonrasında mümkün olabileceğini söyledi.

Selen Temizer   | 23.01.2023
AB: İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almak için önce mahkeme kararı gerekli

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Borrell, AB ülkelerinin Brüksel'deki dışişleri bakanları toplantısının girişinde konuştu.

Bir gazetecinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesine alınıp alınmayacağına yönelik sorusu üzerine Borrell, "Bakın, bununla ilgili birçok ilginç fikir var. Ancak bu mahkeme kararı olmadan karar verilemeyecek bir şey. 'Senden hoşlanmıyorum, bu yüzden terörist sayıyorum' diyemezsiniz. Bunun için önce üye ülkelerden birinde somut bir kınama, yasal bir beyan olmalı. Sonrasında biz Avrupa düzeyinde konu üzerinde çalışırız." diye konuştu.

Borrell, bakanların bugün yalnızca insan hakları çerçevesinde bireylere yönelik yeni yaptırımları ele alacaklarını bildirdi.

Avrupa Parlamentosunda (AP) 19 Ocak'ta kabul edilen karar tasarısında, İranlı liderlere yaptırım ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine alınması talep edilmişti. İran Meclisi de buna karşılık hükümete AB ülkelerinin ordularını terör listesine alma çağrısı yapan karşı tasarı hazırlamıştı.

Ukrayna

Borrell, bakanların gündemindeki en önemli konunun Ukrayna'daki savaş olacağını vurgulayarak, Ukrayna'ya ek mali yardım konusunda üye ülkelerin dışişleri bakanlarının uzlaşacağı yönünde umutlu olduğunu ancak bugün resmi bir karar alınmayacağını söyledi.

Yüksek Temsilci, geçen hafta Almanya'da yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısından sonra, birçok üye ülkenin askeri taahhütler verdiğini ve sağlanacak askeri desteğin seviyesinin bakanlar tarafından bugün de ele alınacağını dile getirdi.

Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da toplantıda hazır bulunacağını duyurdu.

Filistin

Bakanların gündemindeki önemli bir diğer konunun Filistin olduğunu belirten Borrell, Filistin'in içinden geçtiği zor durumda birlikte nasıl daha iyi çalışılabileceğini görüşeceklerini bildirdi.

Borrell, "sahadaki durumun kesinlikle çok endişe verici" olduğunu ifade ederek, öğle yemeğinde gayriresmi toplantı için Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geleceklerini kaydetti.

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