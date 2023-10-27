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Dünya

Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD üssüne saldırılar düzenlendi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasına karadan karaya atış yapılan silahlarla 10 saldırı düzenlendi.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu, Eşref Musa  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD üssüne saldırılar düzenlendi

Deyru z Zor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusu varlığını sürdürdüğü Deyrizor'un kuzeyindeki Ömer petrol sahasındaki askeri üssüne karadan karaya atış yapılan silahlarla 10 saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda roketler üs ve çevresine roketler düştü.

Ambulansların sevk edildiği üste, ölen ve yaralanan ABD askerlerinin olduğu iddia edildi.

Söz konusu gelişmeler üzerine ABD'ye ait helikopterler petrol sahası üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Üssün çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Suriye'de son günlerde ülkenin güneyindeki Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili Şeddadi ilçesinde ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman karadan karaya atış yapılan silahlar ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

Koniko gaz sahasına 4 saldırı gerçekleştirildi

Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasına karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 saldırı gerçekleştirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırılarda, roketler üs çevresine düştü, gaz sahasında herhangi bir hasar oluşmadı.

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