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Dünya

Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan   | 17.02.2022
Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

Bab

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezindeki Fatime Zehra Camisi yakınında araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısında 1 kişi öldü.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

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