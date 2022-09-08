Dolar
18.24
Euro
18.15
Altın
1,707.71
ETH/USDT
1,642.40
BTC/USDT
19,300.00
BIST 100
3,428.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adana’nın Kozan ilçesinde Adalet Sarayı Temel Atma Töreni’nde konuşuyor. Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 6. haftasındaki Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Dünya

Suriyeli aşiretlerden terör örgütü YPG/PKK'ya eş zamanlı tepki

Suriye'nin çeşitli bölgelerinden aşiretler, terör örgütü YPG/PKK'nın, bölücü ve yıkıcı uygulamalarla ülkenin toprak bütünlüğünü hedef almasını eş zamanlı kınadı.

Eşref Musa, Ethem Emre Özcan   | 08.09.2022
Suriyeli aşiretlerden terör örgütü YPG/PKK'ya eş zamanlı tepki

Ankara

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde bulunan Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi'nden (SKAM) yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de bölücü ve yıkıcı uygulamalarla ülkenin toprak bütünlüğünü hedef aldığı vurgulandı.

YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde güven ve istikrarın sağlanmasının imkansız olduğu kaydedilen açıklamada, "Teröristlerin uygulamalarını kınıyoruz. Teröristlerin tek amacı Suriye'yi bölmek, şahsi kazanımlar elde etmek, ellerindeki gücü kaybetmemek ve Suriye halkının servetini talan etmektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, terör örgütünün çaldığı kaynakları ve servetleri Suriye halkına iade etmesi gerektiğine vurgu yapılarak, yaşanan krizden çıkmanın tek yolunun Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak olduğu belirtildi.

Cezire bölgesindeki Arap aşiretleri de tepki gösterdi

Esed rejiminin haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Cezire bölgesindeki Arap aşiretleri de YPG/PKK'nın ayrılıkçı uygulamalarını sert bir dille kınadı.

Cezireli Arap aşiretlerinden yapılan yazılı açıklamada, ülke topraklarının bütünlüğüne ve terör örgütünün ülkeyi bölmeyi hedeflediğine dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erbaş: FETÖ, DEAŞ tarafından oluşturulmaya çalışılan her türlü zararlı akıma karşı birlikte mücadele etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye-Hırvatistan ticaret hacmi) Hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Tokyo'da "BM Güvenlik Konseyi Reformu" paneli
Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu
AFAD ekipleri yer altından sesler geldiği iddia edilen Akyayla köyünde de çalışma başlattı

Benzer haberler

Suriyeli aşiretlerden terör örgütü YPG/PKK'ya eş zamanlı tepki

Suriyeli aşiretlerden terör örgütü YPG/PKK'ya eş zamanlı tepki

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Eski İsrail Başbakanı Olmert, İsrail'in Suriye’nin nükleer reaktörüne saldırısının ayrıntılarını açıkladı

ABD güçlerinden Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim

ABD güçlerinden Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim
Esed rejimi güçleri, Fransız şirketi Lafarge'ın Suriye'deki tesisinin yakınına konuşlandı

Esed rejimi güçleri, Fransız şirketi Lafarge'ın Suriye'deki tesisinin yakınına konuşlandı
Fransız Lafarge'ın DEAŞ'e finansman sağlamakla suçlandığı davanın akıbeti sorgulanıyor

Fransız Lafarge'ın DEAŞ'e finansman sağlamakla suçlandığı davanın akıbeti sorgulanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet