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Dünya

Suriye'deki Hristiyanlar Paskalya Bayramı'nı kutladı

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla Suriye'deki kiliselerde ayin düzenlendi.

Ethem Emre Özcan  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Suriye'deki Hristiyanlar Paskalya Bayramı'nı kutladı Fotoğraf: Bakr Al Kasem - AA

Şam

Başkent Şam ile Halep, Humus ve Lazkiye illerindeki kiliselerde, Paskalya Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Şam'daki ayin ve kutlamaların adresi, Hristiyanların yoğunlukla yaşadığı Bab Tuma ve Bab Şarki semtleri oldu.

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Buradaki kiliselerde gerçekleştirilen törenlerde ilahiler seslendirildi, dualar okundu ve mum yakıldı.

Ayine katılanlara Paskalya Bayramı için hazırlanan çikolata ve boyanan yumurtalar ikram edildi.

Ayinin ardından, kiliselere bağlı izci ekipleri Bab Tuma ve Bab Şarki'de trafiğe kapatılan sokaklarda bando eşliğinde yürüyüş gösterisi düzenledi.

Şam'daki en eski kiliselerden biri olan Zeytin Kilisesi'ndeki ayine katılan Nebil Fahil, AA muhabirine, sabah saatlerinden itibaren kilisede ayinler yapıldığını ve dua ettiklerini söyledi.

Fehil, "Ortam çok iyiydi, çok şükür. Güvenlik çok iyiydi. İçimiz çok rahattı. İnşallah tüm dini gruplarla birlikte hep beraber yeni Suriye'yi inşa ederiz." dedi.

"Ülkemize barış diliyorum"

Zeytin Kilisesi görevlilerinden Mari Freyhat de ayinin ardından Paskalya kutlamalarını evlerde sürdüreceklerini belirtti.

Freyhat, "Evlerde bu güne özel öğle yemeğimiz olur. Hazırlamış olduğumuz tatlılarımızı yeriz. Çocuklara boyanmış yumurtlar ve hediyeler verir onları mutlu ederiz." ifadelerini kullandı.

Bayram dolayısıyla Hristiyanların birbirlerini ziyaret ettiğini anlatan Freyhat, "Ülkemize barış diliyorum. Halkımız çok yoruldu. Halk olarak iyi olmayı, dinlenmeyi ve güvende yaşamayı hak ediyoruz." diye konuştu.


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