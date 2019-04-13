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Dünya

Suriye'de öksüz kalan Sudanlı bebek ülkesine döndü

İdlib'de gönüllü hizmet verdikleri sırada Esed rejiminin saldırısında hayatını kaybeden Sudanlı doktor çiftin bebeği Teyniye, ülkesine döndü.

Ömer Erdem   | 13.04.2019
Suriye'de öksüz kalan Sudanlı bebek ülkesine döndü

Hartum

Suriye'nin İdlib kentinde gönüllü hizmet verdikleri sırada Beşşar Esed rejiminin saldırısında hayatını kaybeden Sudanlı doktor çiftin bebeği Teyniye, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla ülkesine döndü.

Teyniye bebek, dedesi ve halasını başkentteki Hartum Uluslararası Havaalanı'nda İHH Sudan temsilcileri karşıladı.

Teyniye'nin dedesi Selam Hamza, İHH ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sudanlı doktor çift Muhammed Serrar ve Anisa Ali, iki buçuk yıl önce iç savaşın sürdüğü İdlib'e gönüllü gitmiş ve bir hastanede sivilleri tedavi etmeye başlamıştı. Esed rejiminin hastaneyi hedef alması üzerine çift hayatını kaybederken, 1,5 yaşındaki bebekleri Teyniye Serrar da öksüz kalmıştı.

Suriyeli bir ailenin sahip çıktığı ve yaklaşık bir yıldır baktığı Teyniye bebeğin Sudan'daki dedesi İHH'ye bebeğin bulunması için talepte bulunmuştu. İHH, bebeği bularak, Ankara'daki Sudan Büyükelçiliğine haber vermişti.

Teyniye bebek, dün Türkiye sınırında resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kendisini almaya gelen dedesi ve halası ile ülkesine dönmek üzere yola çıkmıştı.

Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği yetkilisi Tarık Ahmed, Büyükelçi Yusuf el-Kurdufani'nin yönlendirmesiyle Türk yetkililerle iletişime geçtiklerini ve İHH'nin çabalarıyla bebeği teslim aldıklarını söylemişti.

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