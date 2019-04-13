Sudan Askeri Geçiş Konseyi üyeleri yemin etti

Sudan
Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yayımladığı kararnameyle Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Konsey Başkanı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Başkan Yardımcısı olarak atandı.
- Sudan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
- Sudan'da muhalefet yönetimin sivil hükümete devrinde ısrarcı
- Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin yeni başkanı Abdulfettah el-Burhan oldu
Kararnameyle Orgeneral Ömer Zeynelabidin, Orgeneral Ettayyib Babekir Ali Fadıl, Korgeneral Salah Abdulhalık Said Ali, Korgeneral Celaluddin eş-Şeyh et-Tayyib, Korgeneral Yasir Abdurrahman Hasan el-Attar, Korgeneral Mustafa Muhammed Mustafa Ahmed, Tümgeneral İbrahim Cabir İbrahim ve Korgeneral Şemsuddin Kebbaşi İbrahim üye olarak belirlendi.
Korgeneral Şemsuddin Kebbaşi, aynı zamanda askeri konseyin sözcüsü oldu.
Askeri Geçiş Konseyi’nin 6 üyesi ordudan, bir üyesi emniyet teşkilatından bir üyesi de istihbarat teşkilatından seçildi.
Konseyin Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu ve 8 üye, Askeri Konsey Başkanı Burhan ve Yargıtay Başkanı Abdulmecid İdris huzurunda yemin ederek görevlerine başladı.
Muhalefet Askeri Geçiş Konseyi ile diyaloğa 'evet' dedi
Sudan Meslek Odaları muhalif grupların, Askeri Geçiş Konseyi'nin "sivil yönetime geçişe" ilişkin diyalog çağrısını kabul ettiğini açıkladı.
SPA'nın Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi"ne bağlı muhalif grupların askeri yönetimden toplantı daveti aldığı ve buna olumlu yanıt verildiği ifade edildi.
Müzakere masasına oturmanın amacının, eylemcilerin talebi olan sivil bir geçiş yönetiminin sağlanması olduğu belirtilen açıklamada, toplantıya katılacak muhalefet heyetinde SPA ve muhalif gruplardan 10 kişinin yer alacağı bildirildi.
Beşir'in partisinden "barışçıl geçiş" çağrısı
Öte yandan ordu tarafından iktidardan indirilen Ulusal Kongre Partisi, Askeri Geçiş Konseyi'nden, yönetimin barışçıl devri ilkesini oturtmasını ve siyasi hayatın normalleşmesini hızlandırmasını istedi.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, konseyden, siyasi hayatın normalleşmesini hızlandırması, partilerin siyasi çalışma yürütmesine imkan tanıması, yönetimin barışçıl devri ilkesini oturtması, demokratik dönüşümü tamamlaması ve ülkedeki ekonomik krizi çözmeye devam etmesi istendi.
Açıklamada, "Askeri konseyin yönetimi ele alması anayasal meşruiyeti ihlal etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Partinin, savunma bakanı liderliğindeki güvenlik güçlerinin attığı adımların gerekçelerini anladığı belirtilen açıklamada, önceliğin, ülkenin güvenliğinin korunması ve halkın kanının dökülmemesi olduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca "Askeri konseyin attığı adım yumuşak geçişi geciktirecek, iktidarın barışçıl geçişini yavaşlatacak ve Sudan'daki birçok partinin katıldığı geniş diyalogla oluşturulan ulusal diyaloğu iptal edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Partinin, ülkenin geleceği konusundaki siyasi uzlaşı çalışmasının hiç kimsenin dışlanmadan yapılması konusundaki beklentisine dikkat çekilen açıklamada, "Parti, adalet ve kanun çerçevesinde tüm siyasi güçler ve kişilere eşit haklar sağlanmasını talep ediyor." denildi.
Açıklamada, liderlerin ve sembol kişilerin tutuklanması reddedilerek, serbest bırakılmaları istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.