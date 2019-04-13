Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.50
Dolar
5.77
BIST 100
95,976.82
Altın
1,290.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar bir okulu hedef aldı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, başkent Trablus'ta bir okula hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Said İbicioğlu   | 13.04.2019
Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar bir okulu hedef aldı Arşiv/AA

Trablus

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile görüşen Serrac, Hafter güçlerinin savaş uçaklarını kullanmaya devam ettiğini ve sivil yerleşim yerlerini rastgele bombaladığını belirtti.

Hafter'e bağlı savaş uçaklarının hedef aldığı yerler arasında evler ve altyapı sisteminin de olduğuna dikkati çeken Serrac, bugün de bir okula hava saldırısı düzenlediklerini kaydetti.

Serrac, çocukların askere alınması da dahil Hafter'e bağlı güçlerin gerçekleştirdikleri insan hakları ihlallerini Selama'ye aktardığını dile getirdi.

Selame ise uluslararası kanunların ihlali anlamına gelen sivillerin ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Okula düzenlenen hava saldırısında ölen ya da yaralananların olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde Hafter'e bağlı güçlerle UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda bir haftada 7'si sivil 75 kişinin öldüğünü, 323 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana yaşandığı Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi
Küresel ekonomi olumlu sonuçlanacak müzakerelerle nefes alacak
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör

Benzer haberler

Suudi Arabistan'ın Hafter'e Trablus için yardım sözü verdiği iddiası

Suudi Arabistan'ın Hafter'e Trablus için yardım sözü verdiği iddiası

Trablus'ta Hafter'in saldırısı protesto edildi

Libya'da Terhune 7. Tugayı dengeleri nasıl etkileyecek?

Trablus'taki çatışmalar: 75 ölü, 323 yaralı

Trablus'taki çatışmalar: 75 ölü, 323 yaralı
Libya'da Hafter güçlerinden Zuvara'ya hava saldırısı

Libya'da Hafter güçlerinden Zuvara'ya hava saldırısı
Hafter'in savcısından UMH Başkanı Serrac'ı tutuklama kararı

Hafter'in savcısından UMH Başkanı Serrac'ı tutuklama kararı