Dolar
34.99
Euro
36.74
Altın
2,640.22
ETH/USDT
4,009.00
BTC/USDT
107,038.00
BIST 100
9,971.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Suriye'de Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik sürüyor

Suriye'nin batısında Rusya'nın askeri güçlerinin konuşlandığı Lazkiye ilindeki Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik devam ediyor.

Eşref Musa, Zeynep Katre Oran  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Suriye'de Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik sürüyor

Lazkiye

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Rus askeri birlikleri ülke genelinde konuşlu oldukları bölgelerden çekiliyor.

Bu kapsamda, Lazkiye'nin Ceble ilçesinde bulunan Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor.

Hava üssünden kalkış yapan Rus savaş uçakları, dün, Hama ve İdlib semalarında saldırı düzenlemeden uçuş yapıp üsse dönerken, bugün de İdlib, Halep ve Hama'da görüldü.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir hava aracının da İdlib semalarında uçuş yaptığı gözlemlendi.

S-400 sistemi parçaları nakledilmek üzere sökülüyor

ABD merkezli Maxar şirketi tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde, Rus birliklerinin, Suriye'deki askeri üslerinden ayrılmak üzere yaptığı hazırlık yer aldı.

Görüntülerde, Hımeymim Hava Üssü'ndeki iki An-124 ağır askeri nakliye uçağının burun konileri kalkık ve kargo yüklemeye hazır olduğu, S-400 hava savunma sisteminin parçalarının da sökülerek nakliyeye hazırlandığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Dijital mecraların sağlıklı ve bilinçli kullanımının yaygınlaştırılması için eylem planı oluşturacağız
"Nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i kabul etti
İçişleri Bakanı Yerlikaya, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Kahire'deki D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Benzer haberler

Suriye'de Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik sürüyor

Suriye'de Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet