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Dünya

Suriye ordusunun İdlib'e düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü, 2 sivil yaralandı

Suriye ordusunun İdlib'in doğusundaki Sermin köyüne düzenlediği saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 23.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Suriye ordusunun İdlib'e düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü, 2 sivil yaralandı

İdlib

İdlib'in Serakıb ilçesinde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in doğusundaki Sermin köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda, 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Yaralılar, tedavi için hastanelere nakledildi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.

Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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