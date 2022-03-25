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Dünya

Suriye muhalefeti, Esed rejiminin BM'den çıkarılmasını istedi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Beşşar Esed rejiminin Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütlerden ihraç edilmesini talep etti.

Ethem Emre Özcan   | 25.03.2022
Suriye muhalefeti, Esed rejiminin BM'den çıkarılmasını istedi

Ankara

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, muhalif lider Muslat, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

Mektupta Esed rejiminin BM ve uluslararası örgütlerden çıkarılması gerektiğini belirten SMDK Başkanı Muslat, Esed rejiminin Suriye halkını temsil etmediğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Muslat, Suriye halkının Ukrayna halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın savaş başlatarak BM üyesi Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

Muslat, "Rusya Ukrayna'da yaptığının aynısını yıllardır Suriye'de yapıyor. Rusya; Esed rejiminin çarşıları, sivil yerleşimleri, hastaneleri ve fırınları hedef almasına, on binlerce masumun öldürülmesine ve milyonlarca Suriyelinin göçe zorlanmasına destek oldu." ifadesini kullandı.

"Beşşar Esed iktidarda kalabilmek için Putin'in emirlerini yerine getirip Ukrayna'da Rus saflarında yer almak üzere paralı asker topluyor. " değerlendirmesinde bulunan Muslat, şöyle devam etti:

"Suriye halkının meşru temsilcisi olarak halkımızın Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıya kesinlikle karşı çıktığını vurgulamak isteriz. Suriye halkı, Ukrayna topraklarındaki Rusya'nın savaşında (Suriyeli paralı askerlerin) yer alınmasına da kesinlikle karşıdır."

Ukrayna'daki krizden Rusya'yı sorumlu tutan BM kararına destek

Muslat, Suriye muhalefetinin Ukrayna'daki insani krizden Rusya'yı sorumlu tutan BM Genel Kurulu kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çekmek için dün düzenlediği olağanüstü oturumda, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son verme, tüm güçlerini geri çekme çağrısı ve Kiev'e daha fazla yardım yapılmasını öngören kararı 5'e karşı 140 oyla kabul etmişti.

Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya karşı çıkarken aralarında Çin'in de bulunduğu 38 ülke "çekimser" oy kullanmıştı.

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