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Dünya

Kırgızistan, sınır güvenliği için envanterini güçlendiriyor

Kırgızistan, Rusya'dan satın aldığı 55 zırhlı aracı envanterine kattı.

Nazir Aliyev Tayfur   | 25.03.2022
Kırgızistan, sınır güvenliği için envanterini güçlendiriyor

Kırgızistan

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri ve Acil Durumlar Bakanlığı için satın alınan zırhlı ve itfaiye araçların teslim törenine katıldı.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, her ülkenin güvenliğinin ve istikrarının sınırlarının korunmasıyla başladığını belirterek, "Bu nedenle sınır muhafızlarımıza modern ekipman ve yeni teknolojiler sağlamaya devam ediyoruz. Yeni sınır karakolları ve konutlar inşa ediyoruz. İnsansız hava araçlarının ardından 'Tigr' tipi arazi araçlarını da satın aldık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Caparov, tüm bu alımlar için devletin bütçesinden 100 milyon dolardan fazla bir kaynak aktarıldığını kaydetti.

Ülkede yılda 4 binden fazla yangın çıktığına işaret eden Caparov, "Ülke genelinde kullanılmak üzere Dünya Bankası ile ortak proje kapsamında 5 milyon doları aşan bir tutarla 58 itfaiye aracı satın aldık." dedi.

Caparov, bu yıl kurtarma helikopterinin satın alınması için 2 milyon avro ayırdıklarını bildirdi.

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