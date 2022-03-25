Dolar
14.84
Euro
16.33
Altın
1,955.32
ETH/USDT
3,162.20
BTC/USDT
44,528.00
BIST 100
2,193.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İktidara Hazırız-Büyük Örgüt Buluşması" toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Sırbistan: Kosova Başbakanı Kurti Sırplara saldırmaya karar verdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin Sırplara saldırmaya karar verdiğini söyledi.

Ahmet Nurduhan   | 25.03.2022
Sırbistan: Kosova Başbakanı Kurti Sırplara saldırmaya karar verdi

Saraybosna

Vucic, Kurti’nin, Kosova’nın Mitrovica Mahkemesi Başkanı Sırp asıllı Ljiljana Stevanovic’i görevden uzaklaştırmasını Instagram hesabında paylaştığı videoyla eleştirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, "Kurti, Sırplara saldırmaya karar verdi. Bu eylemiyle barışı yıkmak istiyor. Kosova Başbakanı Kurti, Brüksel Anlaşması'nı çiğnedi. Kosova’daki huzur ve barışa zarar vermek istiyor." ifadesini kullandı.

Tüm Sırp vatandaşlarına seslendiğini belirten Vucic, şunları söyledi:

"Saygıdeğer Sırplar, Ljiljana Stevanovic, Kurti’nin talebi üzerine görevden alındı. Sırbistan Milli Güvenlik Konseyi Toplantısı'na gelen Kosovalı Sırpların (komutan ve polis memurları) da görevden alınacağını duydum. Bu girişimiyle Kurti, Sırplara saldırmaya karar verdiğini gösterdi. Brüksel Anlaşması ihlal edildi ve artık yok hükmünde."

Vucic, Sırbistan’ın barış ve istikrarı korumak istediğinin ve uluslararası toplumun bu olaya tepki göstermesi gerektiğinin altını çizerek, “Sırp halkı nerede olursa olsun Sırbistan sizinle beraber, arkanızdadır.” dedi.

"Brüksel Anlaşması öldü"

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kosova hükümetini eleştirerek, "Kosova ve Metohiya’da Sırplara yönelik şiddet devam ediyor. Kurti, aldığı her yeni kararla barış ve istikrarı baltalıyor. Uluslararası anlaşmalar, ihlal ediliyor. Kosova ve Metohiya’daki insanlarımızın temel insani hakları ellerinden alınıyor. Buna göre, Brüksel Anlaşması öldü." paylaşımında bulundu.

Stevanovic görevden uzaklaştırıldı

Kosova hükümeti, 3 Nisan'daki Sırbistan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinde Kosova’daki Sırpların oy kullanamayacağını açıklamıştı.

Ardından Mitrovica Mahkemesi Başkanı Sırp asıllı Ljiljana Stevanovic, 22 Mart’ta Sırbistan’da düzenlenen Milli Güvenlik Konseyi’ne katılmış ve Vucic ile bir araya gelmişti.

Vucic, "Kosovalı Sırplar, önümüzdeki günlerde protesto gösterileri düzenlemek istiyor. Anlıyorum, bu onların demokratik hakları, buna müdahale edemem." demişti.

Kosova hükümeti, Sırbistan'daki konsey toplantısına katılan Stevenovic’i görevden uzaklaştırma kararı aldığını açıklamıştı.

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD’den Kosova’ya tepki

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD, Kosova vatandaşı Sırpların 3 Nisan'da yapılacak Sırbistan seçimlerinde oy kullanmasına izin vermediği için Kosova yönetimine tepki göstermişti.

"Beşli Grup" olarak da bilinen Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD'nin konuya ilişkin ortak yazılı açıklamasında, Sırbistan seçimlerinde oy kullanmaya elverişli Kosova vatandaşlarının 3 Nisan'daki Sırbistan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinde bu haklarını kullanmalarına izin verecek pragmatik bir çözüm bulmak amacıyla iki hükümetle yoğun şekilde çalışıldığı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1366, Hong Kong'da 13 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’ya gidecekler için Kovid-19 test zorunluluğu 17 Nisan'da kaldırılacak
Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 975 bine yaklaştı
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 318 binle en yüksek seviyeye çıktı

Benzer haberler

Sırbistan: Kosova Başbakanı Kurti Sırplara saldırmaya karar verdi

Sırbistan: Kosova Başbakanı Kurti Sırplara saldırmaya karar verdi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da NATO protestosu

Bosna Hersek: Kimse Sırbistan’ı çatışmaya çekmek istemiyor

Kosova'da, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde satranç turnuvası ve resim sergisi düzenlendi

Kosova'da, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde satranç turnuvası ve resim sergisi düzenlendi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan NATO’ya girmeyecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan NATO’ya girmeyecek