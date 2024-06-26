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Dünya

Suriye Devlet Başkanı Esed, Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentiev ile görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'le yaptığı görüşmede Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Eşref Musa  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Suriye Devlet Başkanı Esed, Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentiev ile görüştü

Tel Abyad

Suriye'deki rejimin ajansı SANA'nın haberinde, Esed'in Lavrentiev ile bir araya geldiği ifade edildi.

Haberde, Esed'in görüşmede, "Suriye, ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğiyle terör ve terör örgütleriyle mücadeleyi temel alan, Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik tüm girişimlere açıktır." dediği belirtildi.

Lavrentiev'in ise Türkiye ile Suriye ilişkilerine yönelik tüm girişimleri desteklediklerini belirterek, "Arabuluculukların başarısı için koşulların her zamankinden daha uygun olduğunu görüyoruz. Rusya müzakereleri ilerletmek için çalışmaya hazırdır. Amaç, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmeyi başarmaktır." şeklinde konuştuğu aktarıldı.

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