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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Suriye basını: İsrail ordusu Şam ve Halep havalimanlarını vurdu

İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığı iddia edildi.

Eşref Musa, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Suriye basını: İsrail ordusu Şam ve Halep havalimanlarını vurdu

Ankara

Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, yerel saatle 13.50'de Şam ve Halep uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenledi.

Haberde, "Pistler zarar gördü. İki havalimanı da hizmet dışı kaldı." ifadesi yer aldı.

İsrailli Haaretz gazetesine göre İsrail ordusu, Halep ve başkent Şam'daki uluslararası havalimanlarını hedef aldı.

Ayrıca İsrail'in kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunu kaynak göstererek saldırıyı doğruladı.

İran'ın Şam yönetimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplara ve Lübnan'daki Hizbullah'a askeri sevkiyat yapmak için Suriye'deki havalimanlarını kullandığı biliniyor.

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