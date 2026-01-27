Dolar
Dünya

Suriye basını: Cumhurbaşkanı Şara Moskova'yı ziyaret edecek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, çarşamba günü Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği bildirildi.

Mehmet Nuri Uçar, Mohammed Hamood Ali Al Ragawi  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Suriye basını: Cumhurbaşkanı Şara Moskova'yı ziyaret edecek

İstanbul

Suriye basınında yer alan habere göre, özel yayın yapan Suriye TV, Cumhurbaşkanı Şara'nın çarşamba günü Moskova'ya gideceğini ve Putin ile görüşeceğini duyurdu.

Haberde ziyarete ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Söz konusu ziyaretle ilgili olarak Suriye ya da Rusya makamlarından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.

