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Dünya

ABD'nin BM Büyükelçisi: Esed rejimi ilişkileri yumuşatma hakkını kazanmadı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Arap ülkelerinin Suriye'de Esed rejimi ile ilişkileri normalleştirmeye başlamasına ilişkin "Esed rejiminin ilişkileri yumuşatma hakkını kazandığını düşünmüyoruz." dedi.

Betül Yürük   | 03.05.2022
ABD'nin BM Büyükelçisi: Esed rejimi ilişkileri yumuşatma hakkını kazanmadı

New York

ABD, BM Güvenlik Konseyi (BMGK'nin) mayıs ayı dönem başkanlığını devraldı.

ABD'nin BM Büyükelçisi Thomas Greenfield, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında BMGK'nin mayıs dönem başkanı olarak ABD'nin önceliklerini açıkladı ve gündemi değerlendirdi.

Arap ülkelerinin Suriye'de rejim ile ilişkileri normalleştirme süreci ve ABD'nin pozisyonu sorulan Greenfield, "Esed rejiminin ilişkileri yumuşatma hakkını kazandığını düşünmüyoruz. Hâlâ kendi insanlarını rehin tutuyor ve insan hakları ihlalleri işlemeye devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya'ya Ukrayna konusunda baskı yapmaya devam edeceğiz"

Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya'nın BM'de yalnızlaştırıldığını söyleyen Thomas Greenfield, sivillerin tahliyesi ve insani yardımlar konusunda ise Rusya'ya baskı yapmaya devam edeceklerini belirtti.

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