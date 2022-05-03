Dolar
14.87
Euro
15.70
Altın
1,859.78
ETH/USDT
2,846.30
BTC/USDT
38,495.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Papa, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için Moskova'ya gitmek istediğini söyledi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı durdurmak üzere Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini belirterek, "Bu kadar vahşet nasıl durdurulamaz." dedi.

Barış Seçkin   | 03.05.2022
Papa, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için Moskova'ya gitmek istediğini söyledi

Vatikan

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta açtığı savaşın ilk gününde Rusya'nın Vatikan Büyükelçisine gittiğini anımsatarak, "Büyükelçiliğe giderek, tüm dünyanın göreceği şekilde bir tavır sergilemek istedim. Büyükelçiden bu durumu açıklamalarını istedim ve 'Lütfen durun' dedim. Daha sonra savaşın 20. gününde ise Kardinal Parolin ile Rusya'ya bir mesaj göndererek Moskova'ya gitmek için uygun olduğumu ilettim. Elbette ki Kremlin'in liderinin buna onay vermesi gerekiyordu. Mesajımıza halen yanıt alamadık. Putin'in şu anda bu görüşmeyi yapmak istememesinden korksam da halen ısrar ediyoruz. Bu kadar vahşet nasıl durdurulamaz. 25 yıl önce aynı şeyi Ruanda'da yaşadık." ifadelerini kullandı.

Papa, daha önce gündeme gelen Kiev'e ziyaretiyle alakalı, "Şu anda Kiev’e gitmiyorum. Önce Moskova'ya gitmeliyim, önce Putin ile görüşmeliyim. Gitmem gerektiğini hissediyorum. Ben de bir rahibim, başka ne yapabilirim? Elimden geleni yaparım eğer Putin, kapıyı açarsa…" yorumunu yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri, Ukrayna'daki silahlanmaya yönelik herhangi bir yorum yapamayacağını ancak şu anki savaşların üretilen silahları test etmek için olduğunu kaydetti.

Papa ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile 21 Nisan'da yaptıkları görüşmeyi anımsatarak, "Orban ile buluştuğumuzda bana Rusların her şeyi 9 Mayıs’ta bitirmeye yönelik bir planı olduğunu söyledi." ifadesini de kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 1 Mayıs'ta bir İtalyan televizyonuna yaptığı açıklamada, "Rusya, Ukrayna'daki özel operasyonun tamamlanmasını, Nazizm'e karşı kazanılan 9 Mayıs Zafer Günü'ne kadar hızlandırmayı amaçlamıyor. Askerlerimiz eylemlerini belirli bir tarih üzerine yapay olarak uyarlamayacak.” ifadeleriyle savaşın 9 Mayıs’ta biteceği iddialarını geri çevirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1344 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Yiyit: Kovid'in şu an geldiği noktayı aslında Omicron varyantı belirledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 993 bin 735'e çıktı
Çin'de son 24 saatte 7 bin 822, Hong Kong'da 300 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 12 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Papa, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için Moskova'ya gitmek istediğini söyledi

Papa, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için Moskova'ya gitmek istediğini söyledi

Putin, Ukrayna’daki savaşa dışarıdan müdahale halinde 'yıldırım hızında misilleme' yapacaklarını bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile diplomatik olarak anlaşmayı umduğunu belirtti

Rusya Devlet Başkanı Putin: ABD ve Avrupalı ortaklarımızın çok tuhaf diplomasileri var

Rusya Devlet Başkanı Putin: ABD ve Avrupalı ortaklarımızın çok tuhaf diplomasileri var
Papa Franciscus'dan, Patrik Kirill'e "Ukrayna için barış yapıcı olalım" mesajı

Papa Franciscus'dan, Patrik Kirill'e "Ukrayna için barış yapıcı olalım" mesajı
Papa, Kanadalı yerli toplulukların liderleriyle görüştü

Papa, Kanadalı yerli toplulukların liderleriyle görüştü