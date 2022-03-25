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Dünya

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu sona erdi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığındaki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. tur oturumları sona erdi.

Ömer Faruk Yıldız, Bayram Altuğ   | 25.03.2022
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu sona erdi

Cenevre

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyeleri, TSİ 15.00'te Cenevre'de bir araya geldi.

İlk 4 gün müzakere edilen anayasa maddelerine dair tarafların gözden geçirilmiş taslak metinlerini Komiteye sunması için yapılan son gün toplantısı, TSİ 17.00'de sona erdi.

Toplantının ardından Pedersen'in Komite eş başkanlarıyla BM'nin Cenevre ofisinde TSİ 18.30'da düzenlemeyi planladığı basın toplantısı iptal edildi.

Son gün toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapan Pedersen, tarafların anayasa maddelerine ilişkin sunduğu gözden geçirilmiş taslak metinlerde bazı değişiklikler önerildiğini, fakat "bazı metinlerin hiçbir değişiklik önerisi içermediğini" kaydetti.

Toplantıya ilişkin AA muhabirine konuşan kaynaklar, "tarafların sunduğu taslaklara ilişkin ortak noktaların henüz çıkmadığını" aktardı.

6. turda da anlaşma sağlanamamıştı

BM Cenevre Ofisi'nde 18-22 Ekim 2021'de gerçekleşen Komitenin 6. tur görüşmelerinde, Esed rejimini temsil eden heyetin eş başkanı hukukçu Ahmed Kuzbari ile muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, ilk kez aynı masada karşılıklı oturmuştu.

Buna rağmen rejim heyeti, daha önceki turlardaki uzlaşmaz tavrını devam ettirmişti.

Pedersen, 6. turun da başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirtmiş ve ilk kez isim vererek Esed rejimini suçlamıştı.

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